иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили более 80 обстрелов в 27 населенных пунктах в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ из БпЛА и РСЗО

В результате ударов в Сумской общине повреждены окна в многоквартирном доме, стекло в автомобилях, нежилое здание.

Воздушная тревога в области длилась 13 часов 35 минут.

Напомним, за 2 июля в Донецкой области в результате обстрелов российских войск погибли шесть мирных жителей.