Россия убила 6 мирных жителей Донецкой области, еще 12 получили ранения

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За 2 июля в Донецкой области в результате обстрелов российских войск погибли шесть мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, три человека погибли в поселке Райское, двое - в Покровской общине и один - в селе Веселое Поле.

Еще 12 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 301 погибших и 7 433 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, вчера, 2 июля, войска РФ нанесли 432 удара по девяти населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеского удара по Пологовскому району пострадала пожилая женщина.