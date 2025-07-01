На Сумщине огонь унес жизни двух человек
Смертельный пожар произошел ночью 30 июня в селе Казацкое Конотопского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Пожар возник около 01:15 в частном жилом доме по улице Низовая. Огонь полностью охватил здание.
Для ликвидации возгорания спасатели потратили более 20 тонн воды.
"На месте пожара были обнаружены тела двух граждан 1955 и 1958 г.р.", - говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Киевской области загорелся частный дом. Во время пожара погибла 65-летняя женщина.
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