На Сумщине огонь унес жизни двух человек

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Пожар возник около 01:15 в частном жилом доме по улице Низовая. Огонь полностью охватил здание.

Для ликвидации возгорания спасатели потратили более 20 тонн воды.

"На месте пожара были обнаружены тела двух граждан 1955 и 1958 г.р.", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области загорелся частный дом. Во время пожара погибла 65-летняя женщина.