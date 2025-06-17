В Бериславе оккупанты убили гражданского
Днем 17 июня оккупационная армия РФ атаковала Берислав БпЛА. В результате вражеского удара погиб гражданский
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, российские захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника на 52-летнего мужчину.
"От полученных травм пострадавший погиб на месте. Мои соболезнования родным и близким", – написал Александр Прокудин.
Напомним, утром российские войска нанесли удар по Бериславскому району. Из-за вражеской атаки погиб 61-летний житель села Новокаиры.
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