В Сумской области горело деревообрабатывающее предприятие
Возгорание произошло в понедельник, 9 июня, на деревообрабатывающем предприятии в городе Ахтырка. На месте происшествия работали пожарные
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Оказалось, что загорелось одно из помещений предприятия. Пламя охватило крышу на площади более 60 квадратных метров. Была угроза распространения огня по всему зданию.
Возгорание оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
"Причины и обстоятельства пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Меделовка Житомирского района произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.
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