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11 июня 2025, 05:40

На Сумщине автомобиль покатился со склона на пляж и насмерть задавил отдыхающего

11 июня 2025, 05:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Суд в Сумах признал виновным 38-летнего жителя области в гибели человека из-за халатного отношения к эксплуатации неисправного автомобиля. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и на год лишили права управления транспортом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Трагическое событие произошло еще летом 2020 возле одной из рек в Сумском районе. Обвиняемый приехал на отдых и оставил автомобиль на склоне у пляжа. В транспортном средстве, как оказалось, не работал стояночный тормоз. Водитель не предпринял никаких мер по обезопасению авто от самовольного движения — не зафиксировал машину колесами и не подложил опоры.

"Спустя некоторое время автомобиль покатился на берег реки и наехал на лежавшего на пляже мужчину. От полученных травм 68-летний потерпевший скончался", — говорится в сообщении.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание – три года лишения свободы и год без права управления транспортными средствами.

Напомним, в Лубенском районе Полтавщины правоохранители расследуют обстоятельства загадочной смерти женщины.

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