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04 июня 2025, 02:00

В Харьковской области получил приговор предатель, корректировавший удары по ТЭЦ

04 июня 2025, 02:00
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Фото из открытых источников
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Суд признал виновным слесаря, который передавал данные о ТЭЦ-5. Он фотографировал на телефон местонахождение мобильно-огневых групп украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харьковской области судили мужчину, который наводил удары по "Харьковский ТЭЦ-5". Известно, что он работал там слесарем.

В феврале этого года он сфотографировал на свой мобильный телефон местонахождение мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по противовоздушному прикрытию ТЭЦ. Впоследствии мужчина передал эту информацию неизвестному в Telegram.

На следующий день он снова отправил собеседнику данные о ТЭЦ. В частности, это были пометки на онлайн-карте. Во время обыска правоохранители обнаружили у него пулеметную ленту с патронами, а также пулеметный диск.

Суд получил соглашение о признании виновности. Мужчина получил 5 лет заключения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента РФ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку. Как выяснилось, российская военная предложила мужчине близкие отношения в обмен на информацию.

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