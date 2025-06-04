Фото из открытых источников

Суд признал виновным слесаря, который передавал данные о ТЭЦ-5. Он фотографировал на телефон местонахождение мобильно-огневых групп украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харьковской области судили мужчину, который наводил удары по "Харьковский ТЭЦ-5". Известно, что он работал там слесарем.

В феврале этого года он сфотографировал на свой мобильный телефон местонахождение мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по противовоздушному прикрытию ТЭЦ. Впоследствии мужчина передал эту информацию неизвестному в Telegram.

На следующий день он снова отправил собеседнику данные о ТЭЦ. В частности, это были пометки на онлайн-карте. Во время обыска правоохранители обнаружили у него пулеметную ленту с патронами, а также пулеметный диск.

Суд получил соглашение о признании виновности. Мужчина получил 5 лет заключения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента РФ, готовившего координаты для воздушных атак рашистов на прифронтовую Константиновку. Как выяснилось, российская военная предложила мужчине близкие отношения в обмен на информацию.