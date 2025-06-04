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04 июня 2025, 22:55

В Киевской области осудили женщину, которая шпионила для россиян

04 июня 2025, 22:55
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В Киевской области суд вынес приговор женщине за государственную измену. Стало известно, что она передавала россиянам данные

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Киевской области судили женщину, которую обвиняли в государственной измене. Осенью 2024 г. она сотрудничала с россиянами. Женщина передавала им информацию, которую они могли бы использовать для взрывной деятельности против Украины. В частности, производила видеосъемку и фотографирование расположения стратегически важных военных объектов.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали российского агента. Им оказался мобилизованный, проходивший службу в штурмовой бригаде Нацгвардии. Мужчина корректировал воздушные атаки россиян по локациям "своего" подразделения.

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