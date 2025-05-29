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29 мая 2025, 17:57

В Днепре разоблачили таксиста, работавшего на россиян

29 мая 2025, 17:57
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Фото: СБУФото: СБУ
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В Днепре задержан мужчина, корректировавший удары по городу. Он разведывал для россиян координаты "потенциальных целей"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Стражи порядка задержали российского агента в Днепре. Это 38-летний мужчина, работавший таксистом. Он готовил координаты возможных целей для русских войск. Для этого он объезжал окрестности Днепра под видом такси.

При перевозке клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск. В частности, предатель пытался разведать позиции ПВО. Мужчину задержали "на горячем", когда он снимал периметр военного объекта на камеру своего телефона.

Известно, что он планировал отправить данные куратору из российской ФСБ через анонимный чат в мессенджере. Правоохранители объявили предателю о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Полтавщине разоблачили мужчину, работавшего на россиян. Он передавал врагу данные о заведениях, где раненые украинские военные проходят реабилитацию.

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агент рф СБУ
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