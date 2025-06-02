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02 июня 2025, 13:50

Утренний обстрел Сум: ранены две женщины, повреждены промышленные объекты и жилье

02 июня 2025, 13:50
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фото: Сумской городской совет
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Сегодня, 2 июня, в Сумах войска РФ ударили по объектам промышленной инфраструктуры, ранены две женщины

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

По его словам, утром в Сумах раздались взрывы. Зафиксированы попадания в объекты промышленной инфраструктуры, а также жилищный сектор города.

В результате обстрела обломочные ранения получили две женщины — 57 и 43 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На местах прилетов работают экстренные и коммунальные службы. Информация о повреждениях уточняется.

Как известно, по данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили более 130 обстрелов по 45 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области.

Напомним, в Сумская область расширила обязательную эвакуацию еще на 11 населенных пунктов. Речь идет о прифронтовых общинах, находящихся под постоянными обстрелами РФ.

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