В Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию

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В Сумской области была расширена обязательная эвакуация еще на 11 населенных пунктов. Речь идет о прифронтовых общинах, находящихся под постоянными обстрелами РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОГА Олег Григоров. Под обязательную эвакуацию подпадают жители следующих населенных пунктов Сумского района:

Воробьевка (Речковская сельская община);

Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольское городское общество);

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество);

Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

"Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин", — заявили в Сумской ОВА.

Отмечается, что всем нуждающимся в помощи предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты. Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза вашей жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области в течение недели эвакуировали более полутысячи жителей приграничных населенных пунктов.