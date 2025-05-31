15:45  31 мая
В Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
17:00  31 мая
Силы обороны поразили дорогостоящий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"
16:59  30 мая
В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
UA | RU
UA | RU
31 мая 2025, 15:45

В Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию

31 мая 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Сумской области была расширена обязательная эвакуация еще на 11 населенных пунктов. Речь идет о прифронтовых общинах, находящихся под постоянными обстрелами РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОГА Олег Григоров. Под обязательную эвакуацию подпадают жители следующих населенных пунктов Сумского района:

  • Воробьевка (Речковская сельская община);
  • Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольское городское общество);
  • Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество);
  • Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

"Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин", — заявили в Сумской ОВА.

Отмечается, что всем нуждающимся в помощи предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты. Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности - это прямая угроза вашей жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области в течение недели эвакуировали более полутысячи жителей приграничных населенных пунктов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация РФ война обстрелы оккупанты Сумская область Сумщина
Враг значительно активизировался и наступает на Запорожском направлении, — Сырский
31 мая 2025, 14:25
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила три вражеских ракеты и около 70 дронов
31 мая 2025, 11:30
Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения
31 мая 2025, 09:46
Все новости »
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
На Буковине мужчина спустился в соседский колодец и скончался: детали трагедии
31 мая 2025, 17:55
Силы обороны поразили дорогостоящий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"
31 мая 2025, 17:00
Правоохранители показали последствия ночных обстрелов Харькова и области
31 мая 2025, 16:20
Заместитель ОП Татаров пытался получить доступ к телефонам Портнова, убитого в Испании
31 мая 2025, 15:00
Враг значительно активизировался и наступает на Запорожском направлении, — Сырский
31 мая 2025, 14:25
Оккупанты атаковали Орехов: ранен мирный житель
31 мая 2025, 13:55
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 31 мая
31 мая 2025, 13:15
Жителей Полтавщины предупредили о взрывах и стрельбе
31 мая 2025, 12:40
РФ сбросила КАБы на окраины Харькова: повреждено предприятие, пострадали гражданские
31 мая 2025, 12:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »