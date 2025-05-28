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В среду, 28 мая, около 15:20 российские военные сбросили авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, оккупанты сбросили на общину четыре управляемых авиабомба. В результате удара в собственном доме погибла 74-летняя женщина.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских обстрелов.

Напомним, в ночь на 28 мая пригород Харькова был под массированными ударами БпЛА. Один человек погиб, семь пострадали, среди них ребенок.