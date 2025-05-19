Удар по Шостке в Сумской области: предприятие разрушено и восстановлению не подлежит
В ночь на 19 мая русские войска атаковали Шостку Сумской области. Вражеские беспилотники разрушили инфраструктуру одного из предприятий
Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, передает RegioNews.
"Российский агрессор нанес удар беспилотникам. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Продолжается аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются", – сообщил чиновник.
По его словам, предприятие в Шостке разрушено и не подлежит восстановлению.
Также мэр отметил, что россияне ударили шестью беспилотниками. В результате атаки ранен охранник разрушенного предприятия. Также повреждены четыре дома.
Напомним, ночью 19 мая российские войска совершили атаку беспилотниками по общинам Сумской области. В результате атак горели нежилые здания. Чтобы потушить эти пожары, спасателям пришлось работать до самого утра.