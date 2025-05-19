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19 мая 2025, 11:43

Присвоение и продажа военного имущества на 4,5 млн грн: на Сумщине осудили военного

19 мая 2025, 11:43
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фото: ГБР
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Лебединский райсуд Сумской области отправил за решетку военнослужащего, который присвоил оборудование, предназначенное для штурмовой роты, более чем на 4,5 млн гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба.

Фигурнату назначили 10 лет заключения.

Напомним, офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах. В конце 2024 года военный получил приборы ночного видения и биноочки для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать.

Благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен.

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