15 лет тюрьмы получил предатель из Сумщины, воевавший на стороне россиян

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По материалам Государственного бюро расследований суд заочно признал виновным в государственной измене бывшего военнослужащего из Сумской области, воевавшего против Украины на стороне РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В 2019 году мужчина вместе с семьей переехал в Россию и получил паспорт страны-агрессорки. После начала полномасштабного вторжения он добровольно вступил в армию РФ.

Осенью 2022 года его вместе с другими российскими военными взяли в плен ВСУ. Затем перебежчика обменяли на украинских пленных.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, из-за вражеских атак на Сумщине вспыхнули пожары.