Враг дважды ударил по предприятию в Сумах: спасатели ликвидировали пожар

фото: ГСЧС Сумщины

Сегодня, 25 мая, БПЛА врага попали по пищевому предприятию в Сумах, повредили кровлю, повлекли за собой пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели сразу приступили к ликвидации пожара, однако из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены отойти от места пожара.

Впоследствии враг нанес повторный удар по территории предприятия.

После стабилизации ситуации пожарные полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в Тернополе во время ночной российской атаки вражеская ракета попала в здание промышленного предприятия, возник пожар.