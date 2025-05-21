Трагедия в Сумской области: во время ракетного удара погибли 6 нацгвардейцев

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Командование Национальной гвардии Украины начало служебное расследование после ракетного удара по стрельбищу воинской части в Сумской области, который произошел 20 мая

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще более десяти получили ранения.

Занятия проходили при воздушной угрозе.

Командование Нацгвардии отмечает, что заранее были утверждены алгоритмы действий в случае угрозы авиаударов, а также предписания по предотвращению нарушений безопасности и скопления личного состава.

"По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам", — заявили в Нацгвардии.

Проводятся следственные действия. Нацгвардия уверяет, что сотрудничает со следствием и дает всю необходимую информацию.

Как известно, видео ракетного удара по учебному полигону ВСУ в районе Шостки в Сумской области накануне опубликовали российские СМИ.

Напомним, оккупационные войска ужесточили штурмы в пограничные. Самая тяжелая ситуация – в зоне ответственности ГПСУ в Сумской, Харьковской и в направлении Краматорска