фото: Николай Калашник

В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников пострадали пятеро местных жителей, среди них - трое детей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Из-за падения обломков вражеских беспилотников поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

"У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет - резаная рана стопы. У мужчины 30 лет - резаная рана надбровной дуги", - говорится в сообщении.

Также в результате вражеской атаки поврежден нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, утром, 21 мая, Сумы оказались под атакой российских беспилотников. В результате обстрелов были зафиксированы попадания в промышленные объекты. Часть города без света, есть пострадавший.