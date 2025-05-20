В ОВА показали последствия утреннего обстрела Херсона
Утром 20 мая русские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании – выбиты стекла, разбит фасад и балконы.
"Находившиеся дома 45-летний мужчина и 68-летняя женщина получили взрывные травмы и резаные ранения. Бригада "экстренки" оказала пострадавшим медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.
В больницу доставили 76-летнего пострадавшего. Мужчина, который в момент вражеского удара находился в квартире, получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения лба и руки. Пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь. Его состояние – средней тяжести.
Напомним, утром 20 мая кафиры атаковали пассажирский автобус в Херсоне. Есть пострадавшие.