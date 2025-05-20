05:20  20 мая
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
02:40  20 мая
Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
04:40  20 мая
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 10:22

В ОВА показали последствия утреннего обстрела Херсона

20 мая 2025, 10:22
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Утром 20 мая русские войска обстреляли из артиллерии Корабельный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вражеский снаряд "прилетел" рядом с многоквартирным домом. В здании – выбиты стекла, разбит фасад и балконы.

"Находившиеся дома 45-летний мужчина и 68-летняя женщина получили взрывные травмы и резаные ранения. Бригада "экстренки" оказала пострадавшим медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.

В больницу доставили 76-летнего пострадавшего. Мужчина, который в момент вражеского удара находился в квартире, получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения лба и руки. Пострадавшему оказывают всю необходимую медпомощь. Его состояние – средней тяжести.

Напомним, утром 20 мая кафиры атаковали пассажирский автобус в Херсоне. Есть пострадавшие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Херсон
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
На Прикарпатье спасли мужчину, который застрял с конем посреди реки Прут
20 мая 2025, 11:03
Житель Тернопольщины хотел приобрести авто, а потерял почти 130 тысяч гривен
20 мая 2025, 10:59
На Харьковщине СБУ задержала 17-летнего агента российских спецслужб
20 мая 2025, 10:49
В Сумской области пограничники спасли раненых гражданских, которых атаковал вражеский дрон
20 мая 2025, 10:45
Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами и артиллерией
20 мая 2025, 10:27
В Одесской области легковушка вылетела в кювет: погибли два человека
20 мая 2025, 10:06
60% жителей прифронтовых общин Сумщины уже эвакуированы
20 мая 2025, 09:53
Спасатели показали, как тушили пожары после ударов по Днепропетровщине
20 мая 2025, 09:40
Обстрелы Харьковщины: ранены две женщины, повреждены десятки домов
20 мая 2025, 09:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »