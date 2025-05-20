Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами и артиллерией

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews .

По его словам, накануне враг атаковал город Очаков Очаковской общины дроном типа FPV. Обошлось без пострадавших.

Ближе к 14:30 под огонь попала Куцурубская община — были зафиксированы артиллерийские обстрелы и девять атак FPV-дронами.

Один из вражеских беспилотников повредил автомобиль фермерского хозяйства в селе Дмитровка. Жертв и раненых, к счастью, нет.

Напомним, в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.