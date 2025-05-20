Спасатели показали, как тушили пожары после ударов по Днепропетровщине
Ночью 20 мая в результате удара российских дронов в двух районах Днепропетровщины произошли пожары
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В Павлоградском районе возникло возгорание на территории фермерского хозяйства. Огнеборцы ликвидировали пожар.
В Синельниковском районе враг ударил по территории производственного предприятия.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, силы ПВО ночью уничтожили на Днепропетровщине три беспилотника. Атака не прошла без последствий.
Всего в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов по направлениям. Силы ПВО обезвредили 93 беспилотника.
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