Из-за вражеских атак на Сумщине вспыхнули пожары

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В ночь на 19 мая русские войска атаковали Конотопский и Шосткинский районы Сумской области с использованием беспилотников. В результате ударов загорелись нежилые здания

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Отмечается, что пожарным пришлось работать до самого утра, чтобы полностью обуздать огонь.

Благодаря слаженным действиям очаги возгорания были ликвидированы, огонь не перекинулся на другие постройки. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска совершили атаку беспилотниками по общинам Сумской области, есть раненые. Под удар попала Шосткинская община, где, по предварительным данным, зафиксировано попадание шести вражеских дронов.