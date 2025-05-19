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19 мая 2025, 08:59

Атака дронов на Сумщине: два человека в больнице

19 мая 2025, 08:59
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фото: УНН
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В ночь на 19 мая российские войска совершили атаку беспилотниками по общинам Сумской области, ранены

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, в результате вражеской атаки ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской общине.

Также повреждены четыре дома на территории общины.

Кроме того, вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманской общины.

Оба пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 135 обстрелов по 24 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области.

Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 17 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что в эту ночь Сумщину атаковали дроны. Под удар попала Шосткинская община, где, по предварительным данным, зафиксировано попадание шести вражеских дронов.

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