Атака дронов на Сумщине: два человека в больнице
В ночь на 19 мая российские войска совершили атаку беспилотниками по общинам Сумской области, ранены
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, в результате вражеской атаки ранен 44-летний охранник предприятия в Шосткинской общине.
Также повреждены четыре дома на территории общины.
Кроме того, вечером был ранен 47-летний местный житель Эсманской общины.
Оба пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 135 обстрелов по 24 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области.
Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 17 минут.
Напомним, ранее мы сообщали, что в эту ночь Сумщину атаковали дроны. Под удар попала Шосткинская община, где, по предварительным данным, зафиксировано попадание шести вражеских дронов.