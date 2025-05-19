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19 мая 2025, 09:39

Обстрелы Харьковщины: ранены три человека, повреждены более 30 домов

19 мая 2025, 09:39
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фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. Враг применял управляемые авиабомбы и ударные дроны типа "Герань-2"

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, самые большие разрушения в Купянском и Чугуевском районах.

В Купянске в результате обстрелов ранен 55-летний мужчина и две женщины в возрасте 55 и 75 лет. Повреждены или разрушены 30 частных домов, хозяйственные постройки, гараж, здания агропредприятия, трактор и грузовики.

В Чугуевском районе поврежден частный дом, сельхозпредприятие, 4 комбайна, трактор, автобус и 2 автомобиля.

Всего враг применил 4 управляемых авиабомба и 14 ударных БпЛА "Герань-2".

Напомним, в воскресенье утром, 18 мая, российские войска атаковали Купянск из авиации. В результате вражеского удара пострадали трое мирных жителей.

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