Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Херсонщины: погибли 2 человека, 6 ранены
Вчера, 18 мая, российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов двое мирных жителей погибли, пострадали шесть гражданских
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Вчера россияне били по социальной и железнодорожной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали завод, сотовую башню, гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 18 мая российская армия атаковала из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате обстрелов погибла пенсионерка, ранены трое горожан.
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