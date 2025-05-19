Через ворожі атаки на Сумщині спалахнули пожежі

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У ніч на 19 травня російські війська атакували Конотопський і Шосткинський райони Сумської області з використанням безпілотників. Унаслідок ударів загорілися нежитлові будівлі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Зазначається, що пожежникам довелося працювати до самого ранку, щоб повністю приборкати вогонь.

Завдяки злагодженим діям осередки загоряння були ліквідовані, вогонь не перекинувся на інші споруди. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня російські війська здійснили атаку безпілотниками по громадах Сумської області, є поранені. Під удар потрапила Шосткинська громада, де за попередніми даними, зафіксовано влучання шести ворожих дронів.