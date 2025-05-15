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15 мая 2025, 14:33

В Херсоне в результате артобстрела погибла 49-летняя женщина

15 мая 2025, 14:33
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фото: иллюстративное
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В областном центре в результате артиллерийских обстрелов погибла 49-летняя женщина

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 мая 2025 года около 13 часов. армия РФ обстреляла из артиллерии Херсон. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 49-летняя местная жительница.

Напомним, в Херсонской области женщина взорвалась на российской противопехотной мине.

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