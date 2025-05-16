Россияне ударили по Бериславу: есть жертва и пострадавший
Сегодня утром российские захватчики нанесли удар по Бериславу Херсонской области. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель, еще один гражданский ранен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, около 07:30 российские военные атаковали дроном одну из улиц в Бериславе.
"В результате сброса взрывчатки травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован", – говорится в сообщении.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб человек, еще один мирный житель получил ранения.
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