Россияне ударили по Бериславу: есть жертва и пострадавший

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Сегодня утром российские захватчики нанесли удар по Бериславу Херсонской области. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель, еще один гражданский ранен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 07:30 российские военные атаковали дроном одну из улиц в Бериславе.

"В результате сброса взрывчатки травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован", – говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб человек, еще один мирный житель получил ранения.