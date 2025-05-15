Вражеский дрон вызвал масштабный пожар на Сумщине

фото: ГСЧС Сумщины

В Сумской области продолжаются аварийно-спасательные работы после очередной атаки российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара возник масштабный пожар, разрушены несколько зданий и помещений. На место происшествия сразу прибыли спасатели и специальная техника ГСЧС.

По состоянию на сейчас возгорание локализовано.

Продолжаются работы по выявлению и ликвидации скрытых очагов горения.

Официальная информация о возможных жертвах или пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных общинах области.