За сутки оккупанты совершили 150 обстрелов Сумщины: есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара по территории Сумской общины 3 мирных жителя погибли, 6 получили ранения.
В Белопольской общине получили ранения 2 человека, в Недригайловской общине ранен один человек.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА. Также российская армия совершила два ракетных удара по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Николаевской общине повреждены здания пищевого предприятия;
- в Сумской общине разрушен объект промышленности; нежилые помещения;
- в Белопольской общине повреждены частные домовладения и автомобиль;
- в Недригайловской общине поврежден автомобиль.
Воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 05 минут.
Напомним, накануне армия РФ нанесла удар по промышленному объекту в городе Сумы.