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15 мая 2025, 08:40

За сутки оккупанты совершили 150 обстрелов Сумщины: есть погибшие и раненые

15 мая 2025, 08:40
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иллюстративный фото из открытых источников
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За прошедшие сутки российские войска совершили 150 обстрелов по 41 населенному пункту в 15 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара по территории Сумской общины 3 мирных жителя погибли, 6 получили ранения.

В Белопольской общине получили ранения 2 человека, в Недригайловской общине ранен один человек.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА. Также российская армия совершила два ракетных удара по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Николаевской общине повреждены здания пищевого предприятия;
  • в Сумской общине разрушен объект промышленности; нежилые помещения;
  • в Белопольской общине повреждены частные домовладения и автомобиль;
  • в Недригайловской общине поврежден автомобиль.

Воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 05 минут.

Напомним, накануне армия РФ нанесла удар по промышленному объекту в городе Сумы.

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