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15 мая 2025, 10:33

Вражеские обстрелы Киевщины: обломки БпЛА повредили дома

15 мая 2025, 10:33
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фото: Национальная полиция
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В четверг, 15 мая, оккупанты снова атаковали Киевскую область. Полиция документирует последствия обстрелов в столичном регионе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Фастовском районе в результате падения обломков повреждены два частных дома и забор.

В Вышгородском районе произошел пожар в недостроенном частном доме — на место оперативно прибыли спасатели ГСЧС и ликвидировали возгорание.

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, этой ночью противник атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

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