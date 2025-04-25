На Житомирщине мошенники под видом ООН обокрали пенсионерку

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Мошенники выманили у пенсионерки из Коростеня сбережения, замаскировавшись под международную организацию

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, 23 апреля в полицию обратилась 67-летняя жительница райцентра: с ее счета исчезли почти 35 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что заявительница перешла на сторонний интернет-ресурс по отправленной ссылке и ввела там данные своей банковской карты.

Женщина надеялась получить материальную помощь. Ссылку на сайт, якобы принадлежащую программе "Помощь украинцам от ООН", она получила от знакомого, чей аккаунт, вероятно, сломали.

Начато досудебное расследование.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и советует не сообщать личную информацию неизвестным людям.

Напомним, ранее в Тернопольской области 68-летняя женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонил по телефону незнакомец и представился представителем программы социальной помощи. Он попросил ее предоставить данные для входа в ее онлайн-банкинг. В результате он украл у пенсионерки более 50 тысяч гривен.