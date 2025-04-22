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22 апреля 2025, 21:10

В Житомирской области телефонные аферисты украли деньги с карты женщины: в полиции предупреждают граждан

22 апреля 2025, 21:10
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В Житомирской области женщина стала жертвой телефонных аферистов. Она доверилась им и назвала им код, пришедший на ее номер телефона

Об этом сообщает полиция Житомирской полиции, передает RegioNews.

Аферисты звонят людям якобы "из банка" и убеждают назвать им тайный код или пароль, который поступает на мобильный телефон. По такой схеме в Житомирской области мошенники выманили деньги у 53-летней жительницы Бердичева.

Женщине позвонил по телефону незнакомец, который представился работником банка. Он сообщил ей о якобы попытке снятия средств с ее счета и предложил "заблокировать карточку". Женщина доверилась и назвала ему код из поступившего ей SMS-сообщения. В результате аферист украл с ее счета более 21 тысячи гривен.

Правоохранители напоминают, что нельзя никому называть коды из сообщений, а также другие личные данные. Настоящие работники банка никогда не будут спрашивать подобную информацию. Также если есть сомнения — лучше обратиться за официальным номером банка, который говорит на обороте вашей карты.

Напомним, ранее в Тернопольской области 68-летняя женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонил по телефону незнакомец и представился представителем программы социальной помощи. Он попросил ее предоставить данные для входа в ее онлайн-банкинг. В результате он украл у пенсионерки более 50 тысяч гривен.

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