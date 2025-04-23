Фото: Нацполиция

В Закарпатье будут судить афериста, который выманил деньги у 81-летней женщины. Для этого он соврал ей, что ее дочь якобы пострадала из-за несчастного случая

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

На Закарпатье перед судом предстанет мошенник, который обманул 81-летнюю пенсионерку более чем на 150 тысяч гривен. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Это произошло, когда женщине позвонили. Аферист сообщил ей, что ее дочь во время катания на лыжах за границей серьезно травмировалась и ей срочно необходима операция, стоимость которой составляет 3,5 тысячи евро. Мошенники сказали женщине, что якобы знаком ее дочери, которому необходимо передать средства, а он - "перешлет эту сумму за границу".

Дочь женщины тогда действительно была за границей. Поэтому она поверила мошенникам и передала незнакомцу 155 тысяч гривен. Аферистом оказался 21-летний житель Одесской области. Его задержали и доставили в Закарпатье, где будут судить.

Напомним, ранее на Житомирщине женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили по телефону якобы из банка и попросили назвать тайный код или пароль, который поступает на мобильный телефон.