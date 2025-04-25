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25 апреля 2025, 20:18

В Кировоградской области уничтожили двойную боевую часть вражеской крылатой ракеты

25 апреля 2025, 20:18
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фото: Национальная полиция
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Взрывотехники полиции Кировоградщины уничтожили двойную боевую часть вражеской крылатой ракеты, которую обнаружили после массированной воздушной атаки РФ по стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.

Получив сообщение, взрывотехники сразу же выехали на место происшествия. Во время обследования ракеты обнаружили, что она оснащена двумя осколочно-фугасными боевыми частями массой 400 кг каждая, не взорвавшихся.

Отмечается, что объекты оттранспортировали на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого подрыва с соблюдением всех норм безопасности.

Взрывотехники напоминают, что в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных и других подозрительных предметов – запрещено подходить к ним, трогать или перемещать.

"Об опасной находке немедленно сообщите по номерам 102 или 101", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области из реки достали тело мужчины.

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