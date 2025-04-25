В Кировоградской области уничтожили двойную боевую часть вражеской крылатой ракеты

фото: Национальная полиция

Взрывотехники полиции Кировоградщины уничтожили двойную боевую часть вражеской крылатой ракеты, которую обнаружили после массированной воздушной атаки РФ по стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.

Получив сообщение, взрывотехники сразу же выехали на место происшествия. Во время обследования ракеты обнаружили, что она оснащена двумя осколочно-фугасными боевыми частями массой 400 кг каждая, не взорвавшихся.

Отмечается, что объекты оттранспортировали на безопасное расстояние и уничтожили методом контролируемого подрыва с соблюдением всех норм безопасности.

Взрывотехники напоминают, что в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных и других подозрительных предметов – запрещено подходить к ним, трогать или перемещать.

"Об опасной находке немедленно сообщите по номерам 102 или 101", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области из реки достали тело мужчины.