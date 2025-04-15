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15 апреля 2025, 15:54

Избиение парня с инвалидностью во Львовской области: 14-летняя нападавшая получила свой судебный приговор

15 апреля 2025, 15:54
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Во Львовской области суд вынес приговор 14-летней девушке, которая вместе с другими детьми избила парня с инвалидностью. Суд признал ее виновной

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Трускавецкий городской суд Львовщины признал 14-летнюю школьницу виновной в хулиганстве. Речь идет о парне с инвалидностью, которого она избила с другими детьми и записала на видео.

Девушке назначили наказание – год пробационного надзора. Следует отметить, что видео нападения было в соцсетях: девушки наносили 18-летнему юноше с инвалидностью удары и даже стянули с него штаны.

Напомним, что в конце марта одна из организаторов (14-летняя девочка) нападения на парня с инвалидностью в Трускавце получила подозрение. Также правоохранители говорили о том, что будут ходатайствовать в суд о принудительных воспитательных мерах для других несовершеннолетних нарушителей и решать вопросы админответственности их родителей за ненадлежащее воспитание детей.

Над парнем издевались четыре подростка. Сообщалось, что нападающими были девушки в возрасте от 11 до 14 лет. Все издевательства они записывали на видео, которое потом появилось в интернете.

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