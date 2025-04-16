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16 апреля 2025, 17:35

В Черкасской области мужчина напал на 17-летнюю девушку с ножом из-за ревности

16 апреля 2025, 17:35
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В Черкасской области вынесли приговор мужчине, который ударил ножом 17-летнюю девушку. Известно, что это была его несовершеннолетняя сожительница

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

27-летний житель Черкасщины приговорен к пяти годам лишения свободы за умышленное тяжкое телесное повреждение несовершеннолетнему сожительнице. Речь идет о 17-летней девушке, с которой он жил.

По данным правоохранителей, осенью прошлого года мужчина пришел домой вечером в состоянии опьянения. На почве ревности он нанес один удар ножом в область задней поверхности грудной клетки несовершеннолетней.

В результате удара 17-летняя девушка получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. В тот же день мужчина был задержан.

Напомним, ранее в Житомирской области судили женщину, избившую малолетнюю дочь. Причиной оказалось, что ребенок просто не хотел есть. Известно, что ранее у этой женщины уже забирали родительские права по отношению к другим троим детям.

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