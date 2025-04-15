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В Житомирской области вынесли приговор женщине, которая избила свою маленькую дочь. Оказалось, что у этой женщины раньше уже отнимали родительские права.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Малинский районный суд Житомирской области рассмотрел дело против женщины, обвиняемой в нанесении побоев ребенку. Женщина в состоянии опьянения нанесла два удара по лицу малолетней дочери. Причиной стало то, что ребенок отказывался есть. В результате удара у девочки были телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые по заключению судебно-медицинской экспертизы относятся к легкой степени тяжести.

На суде женщина признала свою вину. Суд учел наличие отягчающих обстоятельств. В частности, в характеристики с места жительства писали об отрицательных чертах личности женщины. Известно, что раньше ее лишали родительских прав по отношению к другим троим детям.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в размере 200 часов общественных работ.

Напомним, ранее в Полтаве мужчина избил 11-месячную дочь. Полицию вызвал 63-летний дедушка ребенка.