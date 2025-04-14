фото: ГСЧС

Утром 14 апреля вражеский беспилотник ударил по одноэтажному складу на территории частного предприятия в Салтовском районе Харькова

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара возник масштабный пожар площадью более 1600 кв. метров. Взрывной волной повреждены 4 частных дома.

В 08:40 пожар локализовали. Сейчас идет его ликвидация и разбор завалов.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, всего 70 спасателей и 16 единиц техники, а также пиротехническое подразделение и пожарный поезд. Вовлечены работники и техника коммунальных служб города.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, удар по Харькову российская армия применила ударный дрон типа "Герань-2". Попадание зафиксировано по складу с продуктами.