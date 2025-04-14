Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией: поврежден многоквартирный дом
В очередной раз российская армия атаковала Днепропетровщину. В ОВА рассказали о последствиях
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, Никопольщину россияне атаковали более двух десятков раз в сутки. В основном враг использовал дроны-камикадзе. Также были удары по области по артиллерии.
Под ударами были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская общины. К счастью. никто не пострадал. Однако сообщают о поврежденных многоквартирных домах и инфраструктуре.
Напомним, ранее в Запорожской области россияне убили человека. Мужчина работал на поле, когда его атаковал вражеский дрон. К сожалению, он погиб от полученных ранений.
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