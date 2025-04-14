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14 апреля 2025, 18:47

Россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией: поврежден многоквартирный дом

14 апреля 2025, 18:47
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Фото: прокуратура
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В очередной раз российская армия атаковала Днепропетровщину. В ОВА рассказали о последствиях

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, Никопольщину россияне атаковали более двух десятков раз в сутки. В основном враг использовал дроны-камикадзе. Также были удары по области по артиллерии.

Под ударами были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская общины. К счастью. никто не пострадал. Однако сообщают о поврежденных многоквартирных домах и инфраструктуре.

Напомним, ранее в Запорожской области россияне убили человека. Мужчина работал на поле, когда его атаковал вражеский дрон. К сожалению, он погиб от полученных ранений.

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