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10 апреля 2025, 17:55

Обещал памятник погибшему мужу: в Киеве мошенник выманил у военной 300 тысяч

10 апреля 2025, 17:55
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Разоблачили афериста, выманившего большую сумму денег у военной. В частности, он предлагал ей инвестировать в бизнес

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили афериста, который обманул военную свыше 300 тысяч гривен. Он обещал инвестировать эти средства в бизнес, а также приобрести памятник ее погибшему мужчине.

Мужчина был знаком женщины. Он под разными предлогами путем мошенничества брал у нее деньги. В частности, предлагал ей инвестировать деньги в бизнес по продажам компьютерной техники и стать его партнером. Также он предложил приобрести памятник для ее погибшего на войне мужа по цене ниже рыночной. Кроме того, мужчина взял деньги, чтобы приобрести иностранную валюту по низкому курсу.

"Деньги женщина переводила знакомому на банковские карты, впрочем, ни обещанного бизнеса, ни валюты так и не увидела. В общей сложности военная перечислила мужчине 300 тыс. гривен", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее на Черниговщине осудили мошенника , который обманул трех военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен. Известно, что он выманивал деньги под вымышленными предлогами – аренда эвакуатора, ремонт автомобиля, лекарства для себя и матери, открытие бизнеса.

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