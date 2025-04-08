Почти 2 миллиона убытков: в Житомире мужчина воровал горючее с предприятия

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В Житомире полицейские завершили расследование воровства горючего с предприятия

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в конце января правоохранители обнаружили более 700 литров дизельного горючего в автомобиле жителя Новогуйвинской общины. Как выяснилось, он угнал его с предприятия, где работал.

По данным следствия, подозреваемый отвечал за контроль качества и прием топлива на предприятии. Он сознательно сокращал фактическое количество полученных нефтепродуктов в актах приема, указывая заниженные объемы как допустимую погрешность. Документы, содержащие ложные сведения, заверял собственной подписью и подавал для отчетности руководству.

Созданные такой "погрешностью" объемы горючего мужчина забирал себе. За 10 месяцев работы фигурант присвоил более 35 тысяч литров горючего.

Ущерб, нанесенный предприятию, составил 1,923 млн гривен.

После проведения ряда экспертиз и процессуальных действий следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность незаконной автомобильной заправочной станции. Организаторы нелегального "бизнеса" будут судить.