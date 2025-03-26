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Последние несколько дней в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews.

"Сумщина преобладает по количеству мер российской ДРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ДРГ", – рассказал Демченко.

По его словам, в Новом и Журавке российская армия использует малые разведгруппы, чтобы зайти на территорию Украины.

Спикер ГПСУ заверил, что украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области еще из 8 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.