В Сумской области еще из четырех населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
В Краснопольской общине Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую РВА в Фейсбуке.
"Объявляется обязательная эвакуация из населенных пунктов: Осоевка, Хмелевка, Веселое, Лозовое Краснопольского территориального общества", - говорится в сообщении.
Представители местных властей призвали жителей выехать в более безопасные места жительства.
Напомним, в Сумской области пограничники уничтожили несколько российских беспилотников.
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