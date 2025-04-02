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02 апреля 2025, 00:45

Ракетный удар по Сумам 24 марта: в больнице скончался раненый

02 апреля 2025, 00:45
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фото: прокуратура
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В больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате российского ракетного удара по Сумам 24 марта

Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.

"Сегодня в больнице скончался мужчина, получивший ранение 24 марта в результате вражеской атаки", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта, россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, разрушены здания, среди них – школа.

По состоянию на 28 марта было известно о 111 пострадавших, среди которых 87 взрослых и 24 ребенка.

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