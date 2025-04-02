Ракетный удар по Сумам 24 марта: в больнице скончался раненый
В больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате российского ракетного удара по Сумам 24 марта
Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.
"Сегодня в больнице скончался мужчина, получивший ранение 24 марта в результате вражеской атаки", – говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта, россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, разрушены здания, среди них – школа.
По состоянию на 28 марта было известно о 111 пострадавших, среди которых 87 взрослых и 24 ребенка.
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