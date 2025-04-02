В Херсоне из-за обстрелов остановился электротранспорт
Из-за вражеских обстрелов Херсона утром 2 аперля в городе останавливал работу электротранспорт
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
"В результате повреждения контактной сети после атаки со стороны российских террористов в городе не работает электротранспорт", - говорится в сообщении.
Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий российской атаки.
Напомним, ночью 2 апреля российская армия атаковала Харьков 15 беспилотниками. Сообщалось о восьми пострадавших.
Спасатели показали, как тушили масштабные пожары в Харькове.
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