фото: полиция

Сбитый силами обороны ударный беспилотник россиян упал недалеко от села на Лебединщине. Его боевая часть не сдетонировала

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Осмотрев обломки беспилотника, взрывотехники разминировали его 50-килограммовую обломочно-фугасно-зажигательную боевую часть. После этого ее вывезли подальше от села и уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в Винницкой области посреди поля нашли российский дрон "Герань-2", который не сдетонировал.