В Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона
Сбитый силами обороны ударный беспилотник россиян упал недалеко от села на Лебединщине. Его боевая часть не сдетонировала
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Осмотрев обломки беспилотника, взрывотехники разминировали его 50-килограммовую обломочно-фугасно-зажигательную боевую часть. После этого ее вывезли подальше от села и уничтожили путем подрыва.
Напомним, ранее в Винницкой области посреди поля нашли российский дрон "Герань-2", который не сдетонировал.
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