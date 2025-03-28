В Сумской области зенитчики сбили 10 российских "шахедов"
Ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба эффективно отработали по вражеских БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 28 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 10 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО уничтожили в регионе 802 российских "стервятника", несших смерть и разрушения.
Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местные жители нашли в лесу неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2".
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