На Днепропетровщине в результате обстрела повреждено транспортное предприятие

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Российские военные вечером и ночью атаковали Синельниковский и Никопольский район

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Синельниковском районе в результате атаки есть повреждения на транспортном предприятии. Люди не пострадали.

Лисак добавил, что россияне продолжали бить по Никопольщине – райцентру, Марганецкой и Покровской громадах, применяли БПЛА и артиллерию. Повреждены инфраструктура и пятиэтажка. Погибших и раненых нет.

Также глава ОВА отметил, что вечером и ночью защитники из ПВК "Восток" уничтожили в области два вражеских беспилотника.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов, еще 35 БпЛА – локационно потеряны.