фото: ГСЧС

В ночь на 11 марта русская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Возникли пожары

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате атаки в городе загорелись резервуары с горючим, частный дом и склад с детскими игрушками.

Более 100 спасателей, добровольцев, бойцов Нацгвардии и местных пожарных команд трудились над ликвидацией последствий удара.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили ракету и 79 дронов, еще 35 БпЛА – локационно потеряны.